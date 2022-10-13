Верующие и священники УПЦ передали автомобили для ВСУ

Главное: Благодаря усилиям духовенства и мирян Украинской Православной Церкви за последние два месяца для Защитников Украины было передано 10 автомобилей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, к благотворительной инициативе присоединились церковные общины разных епархий.

В Ровно 11 октября настоятель храма Всех Волынских святых освятил внедорожник Mazda, который для ВСУ приобрели прихожане храма. Перед передачей военным в автомобиль также передали благотворительную помощь: белье, носки, продукты и т.д.

На Волыни 10 октября в селе Баев священники освятили для воинов ВСУ бус. 21-24 сентября и 5-7 октября группа священников Волынской епархии во главе с протоиереем Юрием Зарафутдиновым совершила две масштабные гуманитарные поездки к пострадавшим в результате военных действий и российской оккупации регионов Украины. Благодаря сотрудничеству с волонтерами священники также доставили на передовую два внедорожника. Кроме того, с участием этих священнослужителей в Украину для военных ВСУ был доставлен еще один внедорожник из-за границы.

Также в Волынской епархии автомобиль для ВСУ передал приход во имя святой великомученицы Екатерины села Большой Емельяник возле Луцка.

«Общаясь с военными, защищающими нашу страну на передовой, неоднократно слышал, что постоянно нужны автомобили. Ведь одни выходят из строя, другие уничтожает враг. Из этого стало понятно, что потребность в авто постоянно. Следовательно, мы решили освятить и передать авто, которое имели в наличии, чтобы и оно послужило военным для ведения боевых действий», — рассказал настоятель прихода протоиерей Владимир Гринюк.

В Виннице 27 августа митрополит Варсонофий совершил чин освящения автомобиля, который для нужд ВСУ пожертвовал клирик Винницкой епархии протоиерей Ростислав Шемет.

Первый проректор Киевской духовной академии и семинарии, настоятель Воскресенского храма города Киева (храм памяти погибших и ветеранов Афганистана) протоиерей Сергей Ющик освятил два автомобиля для передачи Защитникам Украины. Одно из транспортных средств было приобретено православными благотворителями и волонтерами, другое — отремонтировано и модернизировано усилиями прихожан храма и неравнодушных людей.

Еще один автомобиль приобрели для воинов ВСУ православные благотворители из Могилев-Подольской епархии. Перед отправкой на передовую машину освятил настоятель Михайловского храма села Слобода-Шаргородская.

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