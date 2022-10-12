Военный отдел УПЦ передал ВСУ помощь на 500 тыс грн

Главное: Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями передал помощь защитникам Украины.

«С первых дней войны все епархии Украинской Православной Церкви присоединились к помощи пострадавшим от войны. Социальный отдел УПЦ оказывает гуманитарную поддержку беженцам, медикам, переселенцам. Но в особой помощи нуждаются наши защитники. Поддерживаем наших военных молитвой и посильной помощью», — сообщили в Украинской Православной Церкви.

Гуманитарный груз приобрели и передали по инициативе главы Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина.