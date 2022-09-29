Священник УПЦ объяснил, чем опасен гнев

Главное: Необходимо научиться критически оценивать не только информацию из новостных лент, и то, что говорится, пишется и утверждается различными специалистами.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии pravlife.org.

«Верующие с готовностью и без разбору верят всему, что говорят учителя и инструкторы, тренеры личностного роста и психологи, коучи и прочие обладатели сертификатов и дипломов. И если вдруг возникает противоречие между тем, что говорит сия армия специалистов, и тем, что утверждает Церковь, особенно если сказанное касается аскетики, предпочтение, почти без раздумий, отдаётся первым. Пишут, например, о том, что вредно сдерживать эмоции — и вот мы уже наблюдаем, как постоянные прихожане храмов не стесняются вести себя как форменные истерички, а люди, облеченные священным саном, без зазрения совести пишут в соцсетях комментарии и посты, щедро сдабривая текст оскорблениями, бранью и сквернословием. А потом оправдываются, что это было сделано „на эмоциях“. Утверждается, что гнев естественен, и сразу выискивается в Писании фраза, якобы оправдывающая гневливость и несдержанность», — поделился священник.

Он обратил внимание, что от каждого зависит атмосфера в семьях, и ценностные ориентиры детей.

"Пора бы нам научиться критически оценивать не только информацию из новостных лент, а и то, что говорится, пишется и утверждается различными специалистами. Если то, что сказал мне вчера психолог, входит в прямое противоречие с тем, что я читал у Аввы Дорофея или Игнатия Брянчанинова (речь, конечно же, не о познаниях отцов в естественных науках, а о знании ими человеческой души), то ну его, психолога. Если то, чему учат моего ребёнка в школе, опровергает сказанное в Писании, значит, конкретно этому в школе учат неправильно. Если Церковь говорит одно, а специалист другое, значит, неправ специалист«,- отметил священник.

Он подчеркнул, что речь идет исключительно о противоречиях в области духовной жизни и веры.

«Во всём же, что касается Писания, православной веры и христианской жизни, правда может быть только одна. И если её не знают или не хотят знать специалисты, мы, конечно, простим им этот грех. Только сами давайте не будем стесняться ни того, что знаем правду, ни того, что иногда мудрость Церкви делает рядового христианина умнее всякого специалиста», — подытожил отец Владимир.

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