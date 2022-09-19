Вы все врете. В Кремле отреагировали на массовые убийства людей на Харьковщние

Главное: Российское руководство, как и в случае с Бучей, снова отрицает зверства своих военных, массово убивавших мирных жителей. Заявления о массовых убийствах российскими военными украинцев на Харьковщине в Кремле вполне ожидаемо назвали «враньем».

Детали: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «враньем» заявления о массовых убийствах российскими военными украинцев в Харьковской области, сообщает Интерфакс в понедельник, 19 сентября.

«Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это вранье. Конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», — заявил он.

По данным украинских правоохранительных органов в освобожденном Изюме и его окрестностях найдены тела сотен людей. В частности, найдено захоронение более чем на 400 могил. Также обнаружены десятки убитых мирных жителей по всей деоккупированной территории Харьковщины. Данные не окончательные, поиски продолжаются.

В тему: На Харьковщине деоккупировано уже более 400 населенных пунктов.