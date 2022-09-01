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Новости > На Волыни православный лагерь УПЦ принял детей с инвалидностью

На Волыни православный лагерь УПЦ принял детей с инвалидностью

Александра Кудрявцева
01.09.22 14:02
113
На Волыни православный лагерь УПЦ принял детей с инвалидностью

Главное: На Волыни православный детский лагерь «Стежина добра» принимал смену для детей с особыми потребностями и их родителей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, в лагере принимали детей с расстройствами аутистического спектра, Центра реабилитации людей с инвалидностью, детей с синдромом Дауна и другими нарушениями развития, а также семьи переселенцев.

В течение нескольких дней дети и их родители имели возможность посещать богослужения, слушать духовные лекции, участвовать в мастер-классах, концертах и других мероприятиях лагеря.

Как сообщалось ранее, православный лагерь бесплатно принимает детей украинских воинов, сирот и беженцев.

В тему: Православный благотворительный фонд передал на Хмельниччину гуманитарный груз от Польской Церкви.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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