Православный благотворительный фонд передал на Хмельниччину гуманитарный груз от Польской Церкви

Главное: Православные волонтеры фонда «Фавор» привезли в Каменец-Подольский гуманитарную помощь, собранную верующими Польской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм фонда «Фавор», груз доставили 31 августа.

Волонтеры храма Двенадцати Апостолов Украинской Православной Церкви распределятт гуманитарную помощь от прихожан Польской Церкви при поддержке Православной Церкви Америки.

Из продуктов питания длительного хранения, средств гигиены и медикаментов будут сформированы социальные наборы. Их доставят в поселок Старая Ушица Хмельницкой области, где нашли пристанище бежавшие от войны переселенцы из Донецкой, Харьковской, Киевской, Луганской и Николаевской областей.

«Путешествие выдалось нелегким, но очень удачным. Спасибо всем за молитвенную поддержку наших ребят!» — поблагодарили волонтеры «Фавора».

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