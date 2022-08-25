В столице сестры милосердия УПЦ кормят обедами бездомных и нуждающихся

Главное: Сестры милосердия при Кирилловском мужском монастыре столицы кормят нуждающихся на территории психбольницы имени Павлова.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», сотрудники Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам передали сестрам продукты на сумму 7 тыс. грн.

«Готовим каждый день по 20 литров каждого блюда, чтобы хватило всем. Пациенты из больницы приходят к нам поесть, потому что хоть их и кормят, но у нас настоящая домашняя кухня. Приходят пенсионеры, которым не хватает денег на нормальное питание. Многих из них мы хорошо знаем, потому что они приходят к нам постоянно», — поделилась старшая сестра милосердия Ксения.

Ежедневно в благотворительную трапезную приходят около 70 бездомных, пенсионеров и пациентов. Каждый из них получает полноценный обед и может взять порцию с собой для нуждающихся родственников или знакомых.

Сейчас в сестринстве в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» при Свято-Кирилловском мужском монастыре всего 10 сестер, поэтому они приглашают к себе всех желающих послужить больным и нуждающимся. Дополнительная информация по телефону: 067-600-33-27 (Ксения).

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