В епархиях УПЦ помогает переселенцам, украинским военным и нуждающимся

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Одесская епархия УПЦ объявила сбор гуманитарной помощи насельникам Святогорской лавры и ныне находящимся там беженцам. Принести помощь для лавры можно в любой храм Одесской епархии.

Сын благочинного храма Белгород-Днестровского округа протоиерея Рустика Выходцева Николай проживает в Италии и является чемпионом Европы по одному из видов спорта. Он обратился в местные благотворительные фонды и вместе с друзьями собирал средства на приобретение необходимого медицинского оборудования.

После нескольких месяцев сбора средств и покупки машины автомобиль скорой помощи был доставлен из Италии на границу Румынии и Украины.

Медицинское транспортное средство на границе встретил городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан ипротоиерей Рустик Выходцев.

По благословению митрополита Бориспольского и Броварского Антония секретарь Бориспольской епархии епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий посетил села Плоское и Русанов, пострадавшие от оккупации российскими войсками и передавал гуманитарную помощь Украинской Православной Церкви.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал медицинское оборудование и лекарства в Харьковскую городскую клиническую больницу № 2 им. профессора О.А. Шалимова.

Доставили благотворительную гуманитарную помощь в больницу насельник Покровского мужского монастыря Харькова иеромонах Афанасий (Бельчиков) и волонтеры епархии.

Клирики храма святого равноапостольного князя Владимира Харькова протоиерей Ростислав Сабельников и диакон Владимир Малиновский оказали благотворительную помощь харьковчанам, проживающим в районе Салтовка.

В Кременчугской епархии прихожане Свято-Троицкого храма Кременчуга во главе с настоятелем протоиереем Анатолием Дружко в очередной раз передала продукты питания воспитанникам Центра социально-психологической реабилитации детей Кременчугского городского совета. Также верующие собрали и передали средства для Защитников Украины.

По случаю Дня Независимости Украины во дворе Благовещенского храма города Кропивницкий были проведены благотворительные праздничные мероприятия для поддержки раненых Защитников Украины.

Для детей организовали выступления творческих коллективов, зажигательные игры, интересные мастер-классы, угощение вкусностями.

«Совместными усилиями вместе с нашими благотворителями было собрано 17 тысяч гривен, которые будут переданы на лечение наших военных», — сообщили на официальной странице в Фейсбуке храма Благовещения Пресвятой Богородицы.