Управделами УПЦ объяснил, что значит нести свой крест

Главное: Несение жизненного креста трудностей — постоянная работа над собой, смирение и любовь к Богу.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Горести, трудности и страдания, выпавшие на нашу долю: в семье, на работе, в служении и составляют наш жизненный крест. Сколько страданий может причинить неудачный брак или неправильный выбор профессии либо работы, сколько страданий могут принести болезни или несправедливое отношение к нам, клевета и прочее. Вот это и есть наш крест. Все эти трудности человек должен пройти. Безусловно, многие из нас хотят избавиться от них. И это естественное желание. Что можно исправить, не нарушая заповедей и не идя против совести, то нужно, конечно, исправлять, но есть вещи неисправимые, которые нужно принять как должное. Покорное принятие воли Божией — того, что не в наших силах изменить, а нужно только смиренно терпеть — и есть несение креста», — объяснил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что каждому Господь уготовил свой крест — спасительный и уникальный.

«Мы распинаем на кресте своего ветхого человека — зверя — и рождаемся заново. Это мучительная каждодневная работа. Противостоять злу, очистить сердце, чтобы в нем засиял свет Христов можно только через страдания. Чтобы взошло солнце, должна рассеяться ночная тьма; чтобы был чистым дом, нужно вычистить его от мусора; чтобы идти за Христом, нужно отвергнуться от ветхого человека», — отметил управделами УПЦ.

Он напомнил, что несение креста — нескончаемая работа над собой в течении всей жизни.

«Будем же смиренно нести свой крест, следуя за Господом, из горячей любви к Нему» — подытожил владыка Антоний.

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