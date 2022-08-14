Священник УПЦ объяснил, как осознанно поститься

Главное: Умягчение сердца, которое приносит невыразимую легкость в жизни и радость ощущения Бога — истинная цель поста.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал духовник Киевских духовных школ архимандрит Маркелл (Паук).

«Все зависит от степени нашей веры. Кому-то трудно поститься не то, что две недели Успенского поста, а даже в среду и пятницу. Строгость поста еще во многом зависит от нашего духовного настроения. Если человек ведет внимательную и правильную духовную жизнь, то с радостью воспринимает пост, потому что он дает ему возможность хотя бы немного обуздать злые страсти — гнев, похоть, осуждение и прочее», — подчеркнул священник.

Отец Маркелл напомнил, что тяжело работающие люди, а также больные или мамы, которые готовятся родить ребенка, пост могут ослаблять, но лучше это делать по благословению священника, чтобы совершенно духовно не расслабиться, жалея себя.

Священник обратил внимание, что не хотят поститься или желают максимально ослабить пост только люди, считающие себя самодостаточными и совершенными во всем, совсем не видящие своих грехов и более склонных концентрировать внимание на чужих недостатках.

«Многие люди ослабляют свой пост как бы ради гостеприимства, ссылаясь на опыт святых отцов, которые ради дорогих гостей и чтобы не выглядеть фарисеями, значительно уменьшали пост, или вообще отменяли. Действительно, так было. Но позже, как правило, они еще больше усиливали его строгость, чтобы наверстать упущенное», — отметил духовник КДАиС.

Отец Маркелл подчеркнул, что святые отцы Церкви утверждают, что пост — это лучшее лекарство как для души, так и для тела. Кроме того, воздержание и ограничения от определенной пищи полезны и с точки зрения медицины.

«В наше время лучше не умалять строгость поста, а правильно объяснить людям, для чего он нужен», — подытожил духовник.

Как сообщалось ранее, у православных с 14 по 27 августа продлится Успенский пост — один из четырех православных многодневных постов.

Питание в Успенский пост исключает мясо и мясные изделия, рыбу, морепродукты, яйца и молочные продукты. Ослабление допускается в праздник Преображения, когда можно есть рыбу.

Смысл поста не только в пищевых ограничениях, но в очищении души и тела молитвой, покаянием, делами милосердия.

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