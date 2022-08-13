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Новости > Завтра у верующих УПЦ начинается Успенский пост

Завтра у верующих УПЦ начинается Успенский пост

Александра Кудрявцева
13.08.22 12:15
87
Завтра у верующих УПЦ начинается Успенский пост

Главное: У православных с 14 по 27 августа продлится Успенский пост — один из четырех православных многодневных постов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Успенский пост по строгости сопоставим с Великим постом.

Успенский пост — это подготовка православных христиан к двум двунадесятым праздникам — Преображения Господня и Успения Божией Матери. Двунадесятые праздники связаны с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери).

Успенский пост был установлен на Константинопольском Соборе в 1166 году в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Дева Мария всю земную жизнь придерживалась строгой воздержанности в еде, а за три дня до своего ухода на небо перестала употреблять пищу и только пила воду. Поэтому, возлагая на себя ограничения Успенского поста, верующие подражают cамой Богородице.

На Успенский пост приходятся два больших праздника, известных в первую очередь по своим «народным» названиям.

В церковном календаре Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня («Медовый Спас» в народе) и Преображение Господне («Яблочный Спас»). Первый из них связан с древним обычаем выносить на улицы и дороги Честное Древо Креста для исцеления от болезней, которых много бывало именно в августе. По народной традиции в этот день в храмы приносят для освящения мед.

С праздника Происхождения Честных Древ Креста Господня и начинается Успенский пост.

Питание во время Успенского поста исключает мясо и мясные изделия, рыбу, морепродукты, яйца и молочные продукты. Послабление допускается в праздник Преображения, когда можно есть рыбу.

Но во многом вопрос, что можно есть в Успенский пост, а что нельзя, должен решаться с духовником индивидуально — в зависимости от состояния здоровья, возраста, подготовленности конкретного человека.

Согласно монастырскому уставу, по понедельникам, средам и пятницам рекомендуется сухоядение — можно употреблять только свежие продукты, которые не прошли термическую обработку. Во вторник и четверг разрешаются горячие блюда без растительного масла, а в субботу и воскресенье можно употреблять пищу с растительным маслом, а также вино.

Однако, стоит не забывать, что смысл поста не только в пищевых ограничениях, но в очищении души и тела молитвой, покаянием, делами милосердия.

Праздник Успения всегда отмечается 28 августа — им и завершается Успенский пост.

В тему: Священник рассказал о жизни украинской общины УПЦ в Бельгии.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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