Священник рассказал о жизни украинской общины УПЦ в Бельгии

Главное: Первый приход Украинской Православной Церкви в Брюсселе в честь Всех преподобных Киево-Печерских открылся месяц назад, за это время религиозная община сплотилась и увеличилась.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал протоиерей Димитрий Попеску, который опекает украинских беженцев в бельгийской столице.

«Верующие впервые собрались на долгожданную совместную молитву 10 июля 2022 года. Мы, стоя на коленях, молитвенно просили Господа о мире в Украине, о наших родных и близких, о наших воинах», — рассказал отец Димитрий.

На первую Божественную литургию пришли около 300 человек. И сейчас на воскресные службы приходит не меньше.

«Женщины, имеющие мужей на фронте, не пропускают богослужения. Мы горячо молимся вместе с ними, и я часто вижу, как блестят слезы на их глазах», — поделился священник.

Среди беженцев из Украины, принятых в Королевстве Бельгии, много матерей с детьми. Спасались от ужасов войны и будущие мамы, ожидающие ребенка. В общине у многих мам родились дети, поэтому очередь на Крещение расписана вперед.

«На данный момент совершили таинство Крещения над 12 новорожденными украинцами. Также совершили четыре таинства Венчания. Наши супружеские пары, не только беженцы, но и трудовые мигранты из Украины, оказавшиеся во время агрессии РФ в Бельгии, решили перестать жить во грехе и соединились в Боге», — комментирует священник.

В августе община прихода УПЦ в честь Всех преподобных Киево-Печерских в Брюсселе начала собираться уже по двум адресам, чтобы все желающие могли присутствовать по богослужению.

Приход УПЦ Всех преподобных Киево-Печерских в Брюсселе:

Avenue Norbert Gilles 67, 1070, Anderlecht, богослужение в воскресенье в 8:00;

Hebronlaan 5 Kraainem, богослужение в субботу в 9:30.

Протоиерей Димитрий Попеску: +32-475-311-372.

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