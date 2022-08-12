Священник УПЦ объяснил, почему важно подавать милостыню

Главное: Господь наградит каждого, кто увидел Самого Христа в людях, которые нуждаются в помощи.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

Священник отметил, что, подавая милостыню, обращая внимание на нужды других людей, человек получает пользу и для себя.

«Думаю, что каждый испытывал чувство радости, когда приносишь радость другому человеку. Казалось бы, ты тратишь свои средства и время, но помогая человеку, его радость касается и тебя самого», — отметил глава Синодального отдела.

Отец Сергий напомнил, что Господь говорит о будущем воздаянии каждому человеку, кто действительно обратил внимание на нуждающихся, и увидел Христа в людях, которые голодны, нуждаются в одежде, находятся в больнице или тюрьме.

«Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). Бог называет таких людей «сынами благословенными» и говорит, что они получат награду от Господа, унаследуя Царство Небесное (Мф. 25:34)", — подытожил протоиерей Сергий Экшиян.

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