Жителей Москвы готовят к вою сирен тревоги

Главное: В среду, 20 июля, по всей Москве заработают системы оповещения. Как утверждается, проверка плановая.

Детали: Власти Москвы анонсировали проверку систем оповещения населения 20 июля. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на мэрию российской столицы.

Отмечается, что в среду прозвучат сирены и сообщение «Внимание всем!».

Громкоговорители последовательно заработают в разных районах города с 10.40 до 12.00. Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты.

Кроме того, информация поступит в эфир теле- и радиоканалов.

Подчеркивается, что проверка плановая и необходима для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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