Найдены останки самого древнего жителя Европы

Главное: Обнаружены останки самого древнего жителя Европы. Их нашли в Испании.

Детали: Ученые из Фонда Атапуэрки сообщили, что обнаружили останки самого древнего жителя Европы. Отмечается, что они нашли фрагмент лица в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании.

Данное открытие сделали в пещере Сима-дель-Элефанте.

Уточняется, что речь идет о фрагменте лица человеческого существа, чей возраст может составлять около 1,4 миллиона лет.

Находка археологов представляет собой фрагмент челюсти.

Эксперты говорят: «Вероятно, эта окаменелость принадлежит члену одной из первых групп, заселивших Европу».

Информируется, что пещерные стоянки древнего человека в горах Сьерра-де-Атапуэрка в испанской провинции Бургос считаются древнейшими на территории Западной Европы.

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