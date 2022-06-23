Россия снова нанесла массированный ракетный удар по южным областям Украины

Главное: Сегодня враг снова нанес ракетный удар по южным областям Украины. В Одесской области было два «прилета», эти ракеты успешно сбили украинские защитники, а вот в Николаеве повредили гражданскую инфраструктуру.

Детали: В четверг, 23 июня, враг осуществил ракетный удар по Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает Оперативное командование Юг ВСУ в Telegram.

Отмечается, что по Одесской области ударили две крылатые ракеты. Их успешно ликвидировали силы противовоздушной обороны.

Николаев снова атакован тремя крылатыми ракетами наземного базирования с оккупированной территории Херсонщины. Попали в производственную и социальную инфраструктуру города. Ранен один гражданский, подробности уточняются.

В тему: Накануне в Николаев прилетело сразу семь вражеских ракет.