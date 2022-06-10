Управделами УПЦ объяснил, с чего начать борьбу с грехами

Главное: Борьба с грехами начинается с осознания греховности и готовности измениться.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Только вера, чистая вера в Господа Иисуса Христа открывает нам Бога. А верить чисто можно только когда мы осознаём свои недостатки, когда мы свою жизнь соотносим с тем, что сказано в Евангелии, и ведём постоянную борьбу с собой», — сказал митрополит Антоний.

Он объяснил, что бороться с грехами необходимо с осознания греха — то есть понимания, что человек делает не то, о чём сказал Господь и молитвы: «Господи, помоги мне вырваться из этих объятий греха! Дай мне силы, Своей благодатью отними от меня этот грех, или порок, или плохую привычку!» и постепенно, не сразу — но Господь помогает освободиться, «и ты даже не замечаешь, как избавился от греховной привычки».

Управделами УПЦ обратил внимание, что вечная жизнь достигается путём соединения с Богом.

«Если человек выбирает жизнь с Богом, исполняет Его заповеди, то никогда не умрёт. И наоборот: если человек выбирает совсем другой путь, воспитывает в себе плохие качества, он не может соединиться с Богом — потому что Бог является Абсолютной Любовью — и получает не блаженное бессмертие, а то, что называется адской жизнью, или адскими муками», — подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что человек создан для бессмертия по благодати и от осознанного выбора зависит дальнейшая судьба его души.

«Будем вникать в то, что говорит нам Господь. А Он говорит нам о самом главном, о том, для чего мы живём на этой земле. Мы созданы для вечности. Наша душа бессмертна, и жизнь вечная состоит в том, чтобы мы познали Истинного Бога и посланного Им Иисуса Христа», — заключил управделами УПЦ.

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