США готовят мощный удар по экономике России

Главное: В США планируют уже на следующей неделе заблокировать способность России делать выплату владельцам облигаций. Это может приблизить Россию к дефолту.

Детали: Новости сегодня такие: администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена полностью заблокировать способность России делать выплату владельцам облигаций США на следующей неделе. Такие действия могут приблизить Москву к дефолту. Об этом сообщает издание Вloomberg, ссылаясь на источники.

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов хочет аннулировать лицензию, срок действия которой подходит к концу 25 мая.

«Это может стать последней каплей в российской долговой саге после почти трех месяцев войны в Украине. Сейчас ей удалось осуществить все свои выплаты кредиторам, преодолевая клубок санкций, которые закрыли некоторые пути», — отмечает издание.

При этом некоторые чиновники Минфина частно утверждали, что стоило бы разрешить России уплатить ее долг, что привело бы к дальнейшему истощению ее казны и перенаправлению ресурсов, которые иначе были бы потрачены на оружие и военные операции в Украине. Однако администрация решила сохранить финансовое давление на Москву.

Следующие выплаты задолженности Москвы должны состояться 27 мая по иностранным облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах. Первый номинирован в долларах, но позволяет производить платежи в евро, швейцарских франках или стерлингах. Облигация 2036 года, номинированная в евро, имеет дополнительное положение, разрешающее оплату в российской нацвалюте.

В тему: В агентстве Bloomberg считают «фактически неизбежным» первый внешний дефолт России с 1917 года. Вероятность дефолта оценивается почти в 90% в течение 12 месяцев.