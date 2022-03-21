Во всех храмах и монастырях УПЦ одновременно молились о мире в Украине

Главное: Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершили молебны за прекращение вооруженного противостояния в Украине и сохранение суверенитета и целостности нашего государства.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, молебен за мир совершили 20 марта по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
Первыми помолились в Запорожской епархии. В связи с круглосуточным комендантским часом в Запорожье совершили молебен накануне, 19 марта.
В Северодонецкой епархии из-за опасности обстрелов богослужения совершаются в подвальном помещении кафедрального собора Северодонецка. Молебен за мир возглавили митрополит Никодим и епископ Иринарх.
В Луцке священнослужители и верующие во главе с архиепископом Нафанаилом совершили молебен преподобным отцам Киево-Печерским и за прекращение вооруженного противостояния в Украине, сохранение суверенитета и целостности нашего государства в кафедральном соборе Луцка.
В Спасо-Преображенском соборе Белой Церкви верующие помолились с митрополитом Августином.
В Каменец-Подольской епархии богослужение в кафедральном соборе возглавил митрополит Феодор.
Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор возглавил молебен в Свято-Петро-Павловском храме села Белки и помолился с воспитанниками воскресной школы «Образок» в приходе в честь Почаевской иконы Божией Матери в Ужгороде.
Митрополит Климент совершил молебен за прекращение вооруженного противостояния в Украине и сохранение суверенитета и целостности нашего государства в Николаевском кафедральном соборе Нежина.
В кафедральном соборе Черкасс после воскресной Литургии совершили молебен за прекращение войны и за многострадальный украинский народ, после которого владыка Феодосий обратился к собравшимся с проповедью.
Митрополит Пантелеимон совершил молебен о сохранении Украины после Божественной литургии в кафедральном соборе Умани.
Верующие и духовенство совершили молебен за Украину в Академическом храме Киевской духовной академии и семинарии после воскресной Литургии.
Верующие в Кропивницком помолились с митрополитом Иоасафом в кафедральном соборе в честь Рождества Божьей Матери.
В Бердянской епархии архиепископ Ефрем совершил молебен о мире в кафедральном соборе в честь Рождества Христова.
Как сообщалось ранее, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил молебен о мире в Украине в Киево-Печерской лавре.
В тему: УПЦ оказывает помощь украинцам в городах наиболее пострадавших от войны.