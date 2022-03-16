Управделами УПЦ заявил, что использовать храмы в качестве военных целей недопустимо

Главное: Храм — это не просто здание, это место особенного присутствия Бога.

«Уже три недели в нашей стране идет война. Разрушаются дома, миллионы женщин с детьми вынуждены оставлять мужей и искать спасение на чужбине, в других странах. Большинство из тех, кто подвергается ужасам войны, — верные Украинской Православной Церкви. Церковь разделяет боль своего народа и страдает вместе с ним», — сказали архиерей.

Митрополит Антоний с сожалением констатировал, что боевые действия на территории Украины привели к многочисленным разрушениям Божьих храмов.

«На востоке, юге, севере и центре страны Украинская Православная Церковь частично или полностью потеряла больше 30 храмов. И эта цифра может значительно возрасти, поскольку со многими городами у нас нет связи. Вследствие обстрелов разрушаются как сельские храмы, так и кафедральные соборы. Верующие теряют церкви, в которых молилось много поколений наших предков. Например, в Бориспольской епархии в результате прямого попадания снаряда сгорел Свято-Георгиевский храм в селе Загоричи. Это был чудесный деревянный храм XIX столетия, который выстоял даже во время Второй мировой войны. Однако на прошлой неделе на его месте осталось только пепелище», — продолжил владыка.

Возможно, кто-то возразит: «О чем вы говорите? Люди гибнут, а вы о своих храмах», — сказал иерарх УПЦ

«Действительно, война не щадит никого и ничто. Гибнут мирные люди, взрослые и дети, наши соотечественники и на Киевщине, и в Харькове, Донецке, Мариуполе, Северодонецке, Изюме, Ровно. Кажется, уже и нет такого региона в Украине, где нет жертв. Разрушается инфраструктура, дома, памятники истории и архитектуры. Всё это „пожирает“ война», — сказал митрополит Антоний.

Но, как отметил владыка, храм — это не просто здание, это место особенного присутствия Бога. «Место, где христиане соединяются с Ним в таинстве Причастия. Храм одновременно находится и в мире, и над миром. В нем нужно чувствовать себя абсолютно защищенными. Большинство храмов Украинской Православной Церкви с самого начала боевых действий предоставляют убежище мирным гражданам. Люди прятались и прячутся там во время обстрелов. А многие из тех, кто из-за войны потерял свое жилище, нашли в храмах второй дом», — продолжил архиерей.

Управделами УПЦ отметил, что поэтому совершенно недопустимо использовать храмы в качестве военных целей. «Понимаю, что на войне случаются ошибки. Но не таком количестве», — добавил он.

«Призываю всех, от кого это зависит, прекратить обстрелы православных храмов. И, в конце концов, прекратить эту ужасную войну», — заключил митрополит Антоний.