Главное: Мэр Киева Виталий Кличко обратился к частным аптекам. Он призвал их возобновить работу.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко экстренно обратился к частным аптекам города. Чиновник призвал их владельцев возобновить работу.

Он сказал: «Сейчас город живет в военном положении. Машины ездят, работают продуктовые магазины, большинство коммунальных аптек «Фармация».

Градоначальник добавил: «Я обращаюсь к владельцам частных аптек: откройте их, кто может! Это очень важно. Потому что люди стоят часами в очередях за лекарствами в коммунальные аптеки».

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