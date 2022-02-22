В США объяснили, почему не будут вводить масштабные санкции против РФ

Главное: США не намерены вводить новый пакет жестких санкций против РФ после признания Владимиром Путиным «ДНР» и «ЛНР», так как, по мнению американских властей, не произошло захвата новых территорий.

Детали: Решение президента РФ Владимира Путина официально отправить войска в ОРДЛО не является основанием для расширенного пакета санкций. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена, Россия не захватывала новую территорию.

«Это не новое вторжение, поскольку это территория, которую они уже заняли», — заявил собеседник агентства, добавив, что переброска российских войск на Донбасс не нова.

В то же время Белый дом считает, что полномасштабное вторжение все еще может произойти в любое время.

Другой собеседник издания рассказал, что США будут продолжать дипломатические переговоры с Россией, «пока не пойдут танки».

Отметим, что на данный момент американцы ввели санкции только против самопровозглашенных республик. Они предусматривают запрет гражданам США инвестировать в «ДНР» и «ЛНР», ввозить в Штаты любые товары, услуги и технологии из этих регионов, а также экспортировать прямо или косвенно товары из США в ОРДЛО.

Эти ограничительные меры не входят в пакет обещанных санкций на случай вторжения.

В тему: Вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин признал независимость т. н. «ДНР» и «ЛНР» и приказал оказать им всяческое содействие в виде соглашения о дружбе.

Своими указами он также поручил ВС России обеспечить функции «поддержания мира» в «ДНР» и «ЛНР», после чего по центру Донецка в сторону линии соприкосновения прошла большая колонна военной техники.

Большинство стран Европы, включая Сербию, а также европейские структуры и НАТО выступили с резкой критикой данного решения.