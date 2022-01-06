Управделами УПЦ рассказал о лучшем подарке для Христа на Рождество

Главное: Добрые дела, мысли и чистое сердце — самый лучший подарок для Сына Божьего, Который рождается в мир ради каждого человека.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Воплощение Сына Божия принесло людям непостижимую весть: Бог стал одним из нас. Он стал уязвимым, как всё живое на земле, немощным и беззащитным. Бог стал человеком, чтобы мы увидели, что Он верит в нас, никогда не оставляет, всегда рядом и знает все наши немощи. Ради каждого из нас снова и снова рождается в мир Сын Божий», — отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Ангелы приносят Младенцу Христу свое пение, небо — звезду, волхвы — дары, а человек — сердце, наполненное любовью.

«Вглядимся в наше сердце. Очистим его от зла и лукавства и откроем для Младенца Христа. Принесем к Его яслям свои добрые дела, мысли и намерения. И последуем за волхвами! Сегодня Вифлеемской пещерой стали наши храмы. Не фигурально, а буквально. И в них почивает Рождаемый ныне. Поклонимся Господу, очистимся, ободримся и дерзновенно, сознавая свое недостоинство, приступим к Его Пречистой Плоти и Крови. Христос родился — и Небо спустилось на землю! С Рождеством Христовым!», — поздравил верующих управделами Украинской Православной Церкви.

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