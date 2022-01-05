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Новости > Митрополит Антоний рассказал, почему не стоит верить в судьбу, а больше доверять Богу

Митрополит Антоний рассказал, почему не стоит верить в судьбу, а больше доверять Богу

Александра Кудрявцева
05.01.22 14:35
81
Митрополит Антоний рассказал, почему не стоит верить в судьбу, а больше доверять Богу
Главное: Священная история много раз показывала, что Сам Господь Бог менял Свое решение в отношении людей.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Комсомольская правда в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Новый год всегда приносит новые возможности, открывает новые горизонты. И это прекрасно. Главное — увидеть их и правильно применить в своей жизни. Новые возможности для христианина — это возможность стать ближе к Богу, стать добрее, учиться безусловно любить, не отчаиваться и верить до конца», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка пожелал в новом году быть более терпимыми и снисходительными друг к другу, при этом взыскательными и внимательными к своим мыслям и поступкам.
 
«Больше нужно думать о последствиях. Ведь не только действие, но и слово, даже мысль может нарушить мир, привести к конфликту, конфронтации и непоправимым последствиям. Не следует разжигать войну в семье, на работе, в сердце — будем мирны духом и будем нести мир другим. Станем более ответственными, дорожить людьми, не разбрасываться ими. Научимся не вешать ярлыки, не осуждать, давать людям шанс быть лучше», — советует управделами УПЦ.
 
Также митрополит Антоний призвал перестать верить в судьбу. «Священная история много раз показывала, что Сам Господь Бог менял Свое решение в отношении людей. Нет фатума, рока, предопределенности. От нашей правильной внутренней работы над собой зависит многое. Закон действует для всех, но Господь — Повелитель закона, Он его утвердил, Он может и изменить его», — пояснил он.
 
«Перестанем манипулировать настроениями, будем брать ответственность за наших близких. Не следует возлагать на Бога то, что возложено на нас — забота о близких, родных. Не надо любить весь мир, любите тех, кто рядом. Бог проявляет Себя в мире, в том числе и через нас, наши добрые дела», — считает архиерей.
 
Митрополит отметил, что необходимо научимся доверять благому Промыслу. «Как бы тяжело ни было, будем верить в то, что все к нашему благу. Возможно, это не ощущается прямо сейчас, но обязательно будет видно в перспективе. Помнить, что даже если совершенно одни, мы не брошены, не забыты Богом. Об этом нужно не забывать никогда», — добавил он.
 
«Перестанем ждать катастроф и бедствий. Мы не знаем, когда наступит день Суда. Следует бодрствовать и проживать каждый миг полноценно, не отвергая бесценный дар — нашу жизнь. Не будем поддаваться унынию, отчаянию, панике. Последнее слово всегда за Богом. Ищите Бога — и все устроится. Бог никого не теряет, главное, чтобы мы Его не потеряли.
 
Будем уважать друг друга. Долгожданный и выстраданный мир на нашей святой земле настанет тогда, когда сможем увидеть все богатство и разнообразие нашего многонационального и многоконфессионального народа и принять эту реальность как дар и преимущество», — сказал управделами УПЦ.
 
В завершении митрополит Антоний напомнил, что первостепенным во все времена являются непреходящие ценности: верность, доброта, любовь, честность, мужество, благородство, великодушие.
 
«И наступивший 2022 год не является исключением. Пусть эти качества проявятся в жизни каждого. Пусть мир станет добрее в этом году и поводов для радости станет больше», — заключил владыка.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал, как узнать, что чудо от Бога.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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