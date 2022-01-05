Страшная правда: ученые поведали о похмелье кое-что важное

Главное: Похмелье невозможно предотвратить. Это доказали ученые.

Детали: Ученые из Королевского колледжа Лондона и Южного Лондона и фонда Maudsley NHS Foundation Trust в Великобритании выяснили о похмелье кое-что важное. Их цитирует издание Addiction.

Сообщается, что, проведя анализ более двух десятков исследований средств против этого недуга, они доказали, что специальные препараты и растительные средства не способны предотвратить похмелье, если человек все же «переусердствовал» с алкогольными напитками.

Так, эксперты оценивали терапевтический таких веществ и препаратов: экстрактов гвоздики, артишока, антильского крыжовника, опунции, плодов конфетного дерева и элеутерококка, красного женьшеня, сока корейской груши, куркумина, пробиотика Duolac ProAP4, средства Rapid Recovery, в состав которого входят L-цистеин, тиамин, пиридоксин и аскорбиновая кислота, отдельно L-цистеина, N-ацетил-L-цистеина, L-орнитина и толфенамовой кислоты, препаратов локсопрофена, напроксена, фексофенадина, пропранолол, хлорметиазола и пиритинола, а также пищевой смеси Morning-Fit, состоящей из сухих дрожжей, нитрата тиамина, гидрохлорида пиридоксина и рибофлавина.

Подчеркивается, что действие общих обезболивающих, таких как парацетамол или аспирин, не оценивалось.

В статье сказано: «Даже в тех исследованиях, где зафиксировали статистически значимое улучшение симптомов похмелья, доказательства были весьма неубедительными из-за методологических ограничений или неточных измерений».

Отмечается: «Из двадцати одного исследования восемь проводили исключительно с участниками мужского пола, некоторые не содержали детальных описаний времени приема алкоголя и типов напитков, а также указаний о том, принимался ли алкоголь вместе с едой или отдельно. Кроме того, действие каждого из средств описано только в одном исследовании, то есть результаты не были воспроизведены независимо».

Специалисты сообщают: «Симптомы похмелья вызывают серьезные страдания и влияют на показатели работы и учебы людей».

Британцы говорят: «Исследование показало, что доказательства эффективности этих средствах от похмелья очень низкого качества, и существует необходимость в более тщательной оценке. На данный момент самый надежный способ предотвратить симптомы похмелья – это умеренное воздержание от алкоголя».

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