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Новости > Священник УПЦ объяснил, где грань между человеческим достоинством и гордыней

Священник УПЦ объяснил, где грань между человеческим достоинством и гордыней

Александра Кудрявцева
01.12.21 17:25
134
Священник УПЦ объяснил, где грань между человеческим достоинством и гордыней

Главное: Достоинство человека соединяет его с Богом и проявляется в разуме, свободной воле, творчестве, а гордыня — стремление казаться лучше за счет унижения других.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевских духовных школ иеромонах Митрофан (Божко) рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Человеческое достоинство следует отличать от гордыни. Потому, что человеческое достоинство укоренено в достоинстве Божием. Когда Господь создавал человека, в Священном Писании написано, что Господь создал его „по образу Своему и по подобию Своему“ (Быт. 1:27). Образ Божий — это те качества, которые человек получил; те качества, которые роднят человека с Богом. Какие это могут быть качества? Это — разум, воля, дар творчества, поскольку Бог — Творец, и человек имеет творческий дар, может преображать мир вокруг себя. Человек имеет свободную волю, поскольку он может руководить собой, своими чувствами. Человек может противостоять своим природным инстинктам», — объяснил иеромонах Митрофан.

Он подчеркнул, что в истории известно много примеров из жизни святых, когда человек шел против естественных инстинктов, например, инстинкта самосохранения, и отдавал жизнь ради высших целей, веры, убеждений, совести.

Священник обратил внимание, что основы человеческого достоинства заложены в разуме, воле и творчестве, а задача человека, обладающего ими, стать ближе Богу.

«Воля человека руководит им и говорит, что я могу идти сверх того, что определяет меня, как часть животного мира. Разум роднит нас с разумом Божьим. В этом мире животные имеют инстинкты и руководствуются ими, а человек в отличии от животных, может познавать окружающий мир и познавать даже самого себя в окружающем мире, познавать Бога — Того, Кто является сверх этого мира и стремится к Нему. Человек имея образ Божий, имеет задачу стать подобным Богу, быть таким, как Бог — благим, добрым, любвеобильным. Идти по тем стопам и характеристикам, по которым меряет Бог», — рассказал отец Митрофан.

Он объяснил, что гордыня отличается от достоинства самопревозношением: человек пытается казаться лучше за счет унижения других.

«Это большая разница творческого подхода к своей личности, когда человек прилагает усилия для своего духовного, интеллектуального, физического роста. И гордыней, когда человек ничего не делает, но пытается казаться выше за счет унижения других. Или когда он просто себе рисует иллюзию, мираж, картинку в своей голове, что он что-то имеет, а на самом деле он растрачивает даже то, что у него было, то малое, чем он бы мог воспользоваться для своего дальнейшего развития», — подчеркнул преподаватель Киевских духовных школ.

Иеромонах Митрофан напомнил, что достоинство человека укоренено в образе Божьем, «который в себе человек должен развивать, а гордыня — это отсечение себя от Божией благодати, когда человек засыхает в своей изоляции».

В тему: Епископ УПЦ рассказал, почему Церковь против ратификации Стамбульской конвенции.

 
Тэги: новости православия

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