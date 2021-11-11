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Новости > В Киеве УПЦ организовала встречу представителей семи Церквей, чтобы решить, как сберечь мировое Православие

В Киеве УПЦ организовала встречу представителей семи Церквей, чтобы решить, как сберечь мировое Православие

Александра Кудрявцева
11.11.21 19:33
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В Киеве УПЦ организовала встречу представителей семи Церквей, чтобы решить, как сберечь мировое Православие

Главное: В Киево-Печерской лавре сегодня состоялась международная конференция «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения», на которой богословы и ученые обсуждали исторические, канонические и богословские аспекты современного внутрицерковного кризиса.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, участие в конференции приняли представители семи Поместных Православных Церквей: Антиохийской, Русской, Сербской, Болгарской, Польской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии и Православной Церкви в Америке.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в приветственном слове к участникам конференции подчеркнул, что выход из кризиса в мировом Православии, вызванным антиканоническими действиями Константинопольского патриарха, возможен только соборным способом.

«Константинопольский Патриархат все громче говорит о своих „особых правах“ и пытается единолично решать важнейшие вопросы церковной жизни. Именно представление Константинопольской Церкви о своем особом статусе является первопричиной тяжелого кризиса, в котором сегодня оказалось все Мировое Православие. Нас сегодня больше всего беспокоит то, что Константинопольский Патриархат отказывается выносить болезненные вопросы церковной жизни на соборное обсуждение. Ведь очевидно, что только путем созыва собраний предстоятелей Поместных Церквей, а возможно и Всеправославного Собора, можно найти выход из тяжелого кризиса, который поставил Мировое Православие на грань раскола... Верим, что совместными усилиями мы сможем преодолеть сложный кризис в нашей церковной жизни», — отметил Митрополит Онуфрий.

Управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) отметил, что решение украинского церковного вопроса должно быть рассмотрено на всеправославном уровне.

«Наши молитвы и наше научное общение посвящено поиску выходов: что нужно сделать для того, чтобы не допустить большого раскола. Вопрос в желании, ответственности перед Церковью, перед историей, за происходящее. Если ответственность и желание соединятся, то я думаю, что выход может найтись на соборном заседании. Мы же говорим, что Церковь — это не решение одного человека. Это соборное решение, когда принимают участие все члены Вселенской Церкви. Поэтому мы настаиваем на том, что украинский вопрос должен рассматриваться на всеправославном уровне. Формулу можно найти: это должны быть только главы Поместных Церквей или с присутствием епископата. Но как показывает история — сколько было расколов, сколько появлялось в истории нашей Церкви ересей, Церковь всегда находила мужество собрать Вселенский или поместный собор, на котором находилось решение вопроса. Нужно именно желание и решительность», — сказал митрополит Антоний.

Ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев) обратил внимание, что действия Патриарха Варфоломея по отношению к Украине привели к кризису соборности в мировом Православии.

«Это уже не только украинский вопрос, это вопрос мирового Православия. Потому что принципы соборности, которыми жила в течение 2000 лет, сейчас, к сожалению, как бы в подточении, и Православная Церковь в мире находится в глубоком кризисе. Сегодняшняя наша конференция, на которой представлено много докладов и представителей Поместных Православных Церквей, имеет целью поднять дискуссию по поводу действий Патриарха Варфоломея, а также рассмотреть канонические основы соборности Церкви», — отметил ректор КДАиС.

Представитель Антиохийской Православной Церкви архимандрит Романос Альнахат выразил поддержку верующим УПЦ и напомнил о важности единства в семье Поместных Православных Церквей.

«Для нас Украинская Церковь — это Церковь, возглавляемая Митрополитом Онуфрием. Мы молимся, чтобы не было расколов в Церкви, потому что это вызывает сожаление и печаль. Наша молитва состоит в том, чтобы мы были едины», — сказал архимандрит Романос Альнахат.

Также были зачитаны поздравления Святейшего Патриарха Сербского Порфирия, Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы, Блаженнейшего Тихона, архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Канады, митрополита Волоколамского Илариона.

«Угрозы и насилие, захваты православных храмов и принятие дискриминационных законов, направленных против канонического Православия, не могут быть оправданы никакими государственными или национальными соображениями, ибо все это — открытая брань против Христа Спасителя, а также против Его Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Церковь святителя Саввы признавала и признаёт на Украине лишь одну каноническую Церковь — Украинскую Православную Церковь», — отметил Патриарх Сербский Порфирий.

Викарий Святейшего Патриарха Сербского епископ Моравичский Антоний обратил внимание, что раскол, вызванный действиями патриарха Варфоломея, влияет на всю полноту Церкви.

«Вселенскость Церкви — в единстве. Мы не разделяем, что Украина где-то отдельно, Константинополь где-то отдельно, а Сербия где-то отдельно. Церковь едина, потому что единый глава Церкви — Спаситель Иисус Христос. Поэтому если страдает украинский народ, страдают и все поместные церкви», — заявил епископ Антоний.

В ходе пленарного заседания конференции митрополит Антоний (Паканич) выступил с докладом по теме «Соборность Церкви перед вызовами современности».

Ректор Христианской Богословской Академии в Варшаве архиепископ Вроцлавский и Щецинский Георгий рассказал о богословско-литургическом измерении кафоличности Церкви.

В завершение пленарного заседания ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр выступил с докладом на тему: «Вопрос о хиротонии раскольников в канонической традиции Церкви».

В тему: Православие на грани большого раскола, но выход есть — управляющий делами УПЦ.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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