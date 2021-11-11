Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Православие на грани большого раскола, но выход есть – управляющий делами УПЦ

Православие на грани большого раскола, но выход есть – управляющий делами УПЦ

Александра Кудрявцева
11.11.21 16:22
239
Православие на грани большого раскола, но выход есть – управляющий делами УПЦ

Главное: Вселенское Православие оказалось на грани большого раскола из-за нарушения фундаментальных канонов Церкви при решении украинского вопроса.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) во время брифинга для центральных украинских СМИ, который состоялся на международной научной конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения» сегодня в Киево-Печерской лавре.

«Вселенская Православная Церковь стоит перед большим кризисом — мы на грани большого раскола, из-за ситуации в Украине, из-за тех неправомерных, антиканонических действий, которые совершил патриарх Варфоломей в отношении украинских раскольников. Православная Церковь ищет выход, чтобы действительно не произошел большой раскол. Ищем ответы в истории Церкви: как принимались раскольники в евхаристическое общение Православной Церкви, и анализировались те канонические устои, которые являются базисом церковной жизни. Как здание стоит на фундаменте: оно может быть красивым, могут быть украшены стены, кровля, но все стоит на фундаменте. Фундамент исторической Церкви — церковные каноны. Патриарх Варфоломей, к сожалению, выдавая так называемый томос украинским раскольникам, сделал это с нарушением всех основ канонического устройства Православной Церкви. Это может привести к великому расколу, который когда-то произошел в XI веке, когда западная Церковь разделилась с восточной Церковью и до сих пор эти великие разделения между католиками и православными существуют, и мы не можем сослужить. К сожалению, мы на грани такого раскола внутри самой Православной Церкви», — подчеркнул митрополит Антоний.

В то же время, управляющий делами УПЦ предположил, что выход можно найти и избежать большого раскола. Главное — желание Вселенского патриарха.

«Наши молитвы и наше научное общение посвящено поиску выходов: что нужно сделать для того, чтобы не допустить большого раскола. Вопрос в желании, ответственности перед Церковью, перед историей, за происходящее. Если ответственность и желание соединятся, то я думаю, что выход может найтись на соборном заседании. Мы же говорим, что Церковь — это не решение одного человека. Это соборное решение, когда принимают участие все члены Вселенской Церкви. Поэтому мы настаиваем на том, что украинский вопрос должен рассматриваться на Всеправославном уровне. Формулу можно найти: это должны быть только главы Поместных Церквей или с присутствием епископата. Но как показывает история — сколько было расколов, сколько появлялось в истории нашей Церкви ересей, Церковь всегда находила мужество собрать Вселенский или поместный собор, на котором находилось решение вопроса. Нужно именно желание и решительность», — отметил митрополит Антоний.

Однако есть ли такое желание у патриарха Варфоломея — большой вопрос.

«Вопрос в том, как показывает опыт, если любой человек грешит в одном грехе, то другой грех идет уже по цепочке. Поэтому если есть одно нарушение в решении церковного вопроса с нарушением какого-то одного канона, за ним следует и другое нарушение. Это доказывает опыт каждого из нас в нашей духовной жизни, это доказывает и историческое существование нашей Церкви», — резюмировал управляющий делами УПЦ.

Как сообщалось ранее, в Киевской духовной академии сегодня состоялась международная научно-практическая конференция «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения».

Научный форум посвящен богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопросу первенства среди Поместных Православных Церквей.

Участие в конференции помимо богословов и ученых из Украинской Православной Церкви принимают представители семи Поместных Православных Церквей: Антиохийской, Русской, Сербской, Болгарской, Польской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии и Православной Церкви в Америке.

В тему: Епископ УПЦ считает, что действия патриарха Варфоломея привели к кризису соборности в мировом Православии.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

10.11.21 13:23

Миграционный кризис в Европе был предсказуем

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Квантовый компьютер как главная технология ближайшего будущего
10.11.21 13:10

Квантовый компьютер как главная технология ближайшего будущего

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.11.21 18:05

Православная Церковь в Америке поддержала УПЦ в обсуждении принципа соборности Церкви
11.11.21 17:40

Предстоятель Польской Церкви выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и верующим УПЦ
11.11.21 16:56

Американцы научились запускать ракеты при помощи специальной катапульты
11.11.21 16:55

Ученые дали прогноз, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине
11.11.21 16:50

Викарий Сербского Патриарха на конференции в Киево-Печерской лавре заявил: Варфоломей - не Папа Римский
11.11.21 16:35

И снова в Харькове страшное ДТП: водитель на переходе сбил двух детей
11.11.21 16:21

Опубликованы жуткие фото коронавирусных трупов из полтавского морга
11.11.21 16:21

В Киеве во время съемок известного шоу задержали организаторшу схемы с фиктивными браками
11.11.21 16:18

На новом видео «голодающий» Саакашвили активно сопротивляется применению силы
11.11.21 15:50

Епископ УПЦ считает, что действия патриарха Варфоломея привели к кризису соборности в мировом Православии
11.11.21 16:55

Ученые дали прогноз, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине
11.11.21 14:55

В отставку подал очередной министр Кабмина
11.11.21 14:29

На стадионе, на котором сегодня сыграет сборная Украины, произошел пожар
11.11.21 13:59

В Укрaину идет потепление
11.11.21 13:52

Человечество может столкнуться с нехваткой... шприцев
11.11.21 12:59

Объявлена заявка сборной Украины на матч против Болгарии
11.11.21 12:35

Ляшко назвал одну из самых серьезных проблем для здравоохранения
11.11.21 10:27

Задержан подозреваемый в избиении продюсера Николая Журавлева
10.11.21 21:39

Более полусотни пород собак признаны в Украине опасными: полный список
10.11.21 19:01

Главные новости за 10 ноября 2021 года
09.11.21 15:39

Россия стягивает к украинской границе все больше танков
10.11.21 13:49

В ВОЗ назвали школы движущей силой эпидемии коронавируса. Поэтому якобы нужно вакцинировать детей
04.11.21 19:00

Главные новости за 4 ноября 2021 года
05.11.21 13:12

Часть украинцев с понедельника останутся без работы
05.11.21 19:00

Главные новости за 5 ноября 2021 года
05.11.21 10:33

В Мадриде машина врезалась в группу школьников
05.11.21 11:31

Пандемия коронавируса может закончиться в следующем году и перейти в сезонную болезнь
04.11.21 19:43

Стало известно, чем могут быть вредны сыры
07.11.21 05:37

День холодца: какой праздник отмечается 7 ноября 2021 года
05.11.21 11:41

В 2022 году остановятся автозаводы по всему миру
Фото и Видео
Американцы научились запускать ракеты при помощи специальной катапульты
Американцы научились запускать ракеты при помощи специальной катапульты
Американцы научились запускать ракеты при помощи специальной катапульты
Американцы научились запускать ракеты при помощи специальной катапульты
И снова в Харькове страшное ДТП: водитель на переходе сбил двух детей
И снова в Харькове страшное ДТП: водитель на переходе сбил двух детей
Опубликованы жуткие фото коронавирусных трупов из полтавского морга
Опубликованы жуткие фото коронавирусных трупов из полтавского морга
В Киеве во время съемок известного шоу задержали организаторшу схемы с фиктивными браками
В Киеве во время съемок известного шоу задержали организаторшу схемы с фиктивными браками
На новом видео «голодающий» Саакашвили активно сопротивляется применению силы
На новом видео «голодающий» Саакашвили активно сопротивляется применению силы
В Сети появились первые фотографии самой большой в мире яхты
В Сети появились первые фотографии самой большой в мире яхты
На стадионе, на котором сегодня сыграет сборная Украины, произошел пожар
На стадионе, на котором сегодня сыграет сборная Украины, произошел пожар
На Черниговщине у водителя фуры прямо на ходу оторвался тромб
На Черниговщине у водителя фуры прямо на ходу оторвался тромб
Найден мертвым еще один брат покойного мэра Кривого Рога
Найден мертвым еще один брат покойного мэра Кривого Рога
В Харькове пьяная мамаша уронила ребенка, переходя дорогу в неположенном месте
В Харькове пьяная мамаша уронила ребенка, переходя дорогу в неположенном месте
fraza.com
Новости блогосферы
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.