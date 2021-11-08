Предстоятель УПЦ рассказал, что способна сделать молитва за умерших

Главное: Молитва живых способна перевести усопшего близкого человека в Рай.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

«Церковь молится, чтобы Бог простил вольные и невольные грехи наших близких и переселил в жизнь, где нет ни болезней, ни скорбей, ни стенаний, но жизнь бесконечная. Эта молитва живых способна перевести человека из ада в Рай. Но молитва человека, который пошел на вечные мучения, ему самому уже не может помочь», — отметил Предстоятель УПЦ.

Он напомнил, что главной целью жизни должно стать не накопление богатства или обретение славы, а подготовка к Вечности.

По словам Предстоятеля, тот, кто стремится к этой цели и старается быть благодарным Богу за все, даже за скорби, в будущей жизни получает в награду утешение — вечное блаженство.

«А тот, кто замыкается на самолюбии и не благодарит Бога за дары, в будущей жизни страдает», — добавил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий объяснил, как исповедь помогает духовно совершенствоваться

«Если что-то сделал плохо, то следует сказать: „Господи, прости меня, я виноват, помилуй меня!“. Бог прощает, и мы снова поднимаемся по лестнице духовного совершенства. Если человек не раскаивается и думает, что может так сделать после смерти, ошибается. Когда душа отделяется от тела, она уже не может каяться, она уже не может морально совершенствоваться», — сказал Предстоятель.

Как объяснил Предстоятель, если человек оказался в месте мучений, то уже ничем себе не может помочь. «Ему может помочь только Церковь, только молитва живых», — подытожил он.

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