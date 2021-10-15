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Новости > На Кировоградщине УПЦ проведет библейский курс для женщин

На Кировоградщине УПЦ проведет библейский курс для женщин

Александра Кудрявцева
15.10.21 13:02
94
На Кировоградщине УПЦ проведет библейский курс для женщин

Главное: В Кропивницком для верующих Украинской Православной Церкви проведут Библейский курс «Женственность. Божий дизайн».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, лекции для женщин будет проводить глава отдела по делам семьи священник Сергий Новак.

«Стресс, внутренняя пустота, недовольство, раздражительность, утрата интереса к жизни, ухудшение семейных отношений — это реальность, в которую, к сожалению, погружается современная женщина. Но верующие женщины имеют все шансы избежать этих сложностей или вырваться из них, строя свою жизнь согласно дизайну, который им определил Бог», — поделились организаторы.

По их словам, курс занятий ознакомляет с библейским взглядом на женщину и главные сферы её жизни.

Всего запланировано пять лекций на темы: «Кому должна посвящать себя женщина?», «Внешний вид женщины как способ коммуникации», «Главная добродетель женщины», «Как научиться делать добро?», «Влияние женщины».

Пройдут они в октябре — декабре.

Впервые курс был прочитан весной этого года.

В тему: Митрополит Онуфрий расскажет о силе смирения.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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