На Сумщине Предстоятель УПЦ возглавил праздничное богослужение в день Покровы

Главное: В Сумской области Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Конотопа.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятелю сослужили епископы Украинской Православной Церкви, духовенство Конотопской епархии, кафедрального собора и гости в священном сане.

На малом входе Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил духовенство епархии богослужебными наградами.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим с проповедью.

За Литургией вознесли особые прошения о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.

Митрополит Онуфрий поздравил архиепископа Конотопского и Глуховского Романа с тезоименитством и 50-летием со дня рождения и наградил орденом преподобного Иова Почаевского I степени.

Владыка Роман поблагодарил Предстоятеля и подарил Митрополиту Онуфрию икону Покрова Пресвятой Богородицы.

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