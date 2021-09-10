Дания заявила, что победила коронавирус

Главное: Дания заявляет, что победила коронавирус. В стране сняты все ограничения.

Детали: Власти Дании отрапортовали о победе над коронавирусом. Это первая страна Европы, которая сделала это.

В государстве с пятницы, 10 сентября, уже отменили все ограничения, которые были введены с началом пандемии, в том числе и масочный режим.

Подчеркивается, что коронавирус более не считается критическим заболеванием.

Информируется, что в стране вакцинировали уже 83% населения старше двенадцати лет.

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