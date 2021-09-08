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Новости > Юротдел УПЦ заявил, что община УПЦ в Красноселке продолжит борьбу за храм, захваченный ПЦУ

Юротдел УПЦ заявил, что община УПЦ в Красноселке продолжит борьбу за храм, захваченный ПЦУ

Александра Кудрявцева
08.09.21 11:15
131
Юротдел УПЦ заявил, что община УПЦ в Красноселке продолжит борьбу за храм, захваченный ПЦУ

Главное: На Виннитчине религиозная община УПЦ в селе Красноселка продолжит в суде оспаривать права на захваченный сторонниками ПЦУ храм.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов.

Он напомнил, что религиозная община УПЦ села Красноселка оспаривала в суде принудительную перерегистрацию в ПЦУ, которую по стандартной схеме провели по решению Винницкой областной администрации. 

По словам главы Юридического отдела, решения судей в этом процессе носили предвзятый характер, «поскольку мы неоднократно сталкивались с тем, что в наших заявлениях ищут недостатки, чтобы не принимать их для рассмотрения. Так, Верховный Суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу, которую направляла религиозная община».

«Несмотря на это, на данном этапе средства защиты у религиозной общины от рейдерского захвата не исчерпаны, и точка в этом деле не стоит. Есть механизмы, которые позволяют общине в дальнейшем защищать свои права», - подчеркнул протоиерей Александр Бахов.

Глава Юротдела отметил, что у красноселковской общины УПЦ есть намерение продолжить борьбу за свои права, и заявлять о победе сторонников ПЦУ преждевременно.

Также он уточнил, что в суде решался вопрос о незаконной перерегистрации общины, но не о праве собственности или пользовании храмом. На основании каких документов представители ПЦУ в него вошли - неизвестно, «но явно, что этот храм им не принадлежит».

Как сообщалось ранее, 3 сентября сторонники ПЦУ захватили Иоанно-Богословский храм в Красноселке, ранее опечатанный полицией. На следующий день представители ПЦУ совершили в нем «благодарственный молебен» и заверили, что зашли в храм «на основании решения судов всех инстанций».

В тему: На Виннитчине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

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