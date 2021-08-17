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Новости > Известные украинцы - верные УПЦ написали открытое письмо Патриарху Варфоломею

Известные украинцы - верные УПЦ написали открытое письмо Патриарху Варфоломею

Александра Кудрявцева
17.08.21 18:10
117
Известные украинцы - верные УПЦ написали открытое письмо Патриарху Варфоломею

Главное: Известные украинцы обратились к Патриарху Варфоломею в открытом письме и призвали отложить его визит в Украину на День Независимости.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, письмо подписали православные деятели науки, культуры и спорта, среди которых академик Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко, академик Национальной академии правовых наук Украины Виталий Журавский, академик НАН Украины Петр Толочко, музыкант и продюсер Олег Карамазов, заслуженный врач Украины Ростислав Валихновский, президент медиа-холдинга «Новости» Егор Бенкендорф, телепродюсер Юрий Молчанов и другие.

Православные украинцы обратились к Константинопольскому Патриарху с просьбой пересмотреть свое решение о посещении Украины из-за обострения религиозного противостояния в связи с признанием ПЦУ.

«С грустью констатируем, что ни один из официальных представителей Украинской Православной Церкви, 24 августа не будет участвовать в тех торжественных мероприятиях в честь Дня независимости Украины, на которых ожидается присутствие Вашего Святейшества. Не стоит ли Вам пересмотреть свои планы? Ведь, во-первых, согласно Конституции Украины, религиозные организации в нашей стране отделены от государства, а во-вторых — имеются вполне обоснованные ожидания, что Ваш приезд на празднование Дня провозглашения независимости Украины может вызвать обострение религиозной ситуации», — призвали православные деятели науки , культуры и спорта.

Авторы письма подчеркнули, что с предоставлением 6 января 2019 Томоса для ПЦУ «взвешенная и исторически оправданная официальная позиция Патриарха Варфоломея изменилась — подпись под Томосом, который имел целью предоставить украинским православным автокефалию, а на самом деле стал причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих».

«Большинство этих случаев (рейдерских захватов храмов УПЦ — ред.) зафиксированы на уровне ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Ваше Святейшество об этом прекрасно осведомлены, но, к сожалению, не осудили ни одного из этих случаев, ни эту позорную тенденцию в целом. Самое время это сделать, ведь де-юре именно Вы взяли на себя персональную ответственность за лечение раскола в украинском православии, который де-факто вылечить не удалось, а напротив привело к гражданским конфликтам», — указано в письме.

Известные украинцы констатировали, что предоставление Томоса произошло без учета позиции и вопреки воле Украинской Православной Церкви — автономной и единственной из украинских, канонически признанной всеми Православными Церквами мира.

В письме отмечается, что большинство Поместных Православных Церквей и монастырей Афона не спешат признавать Православную Церковь Украины.

«Не пора ли Вам остановиться на пути нагнетания церковного противостояния в Украине и в мире, и перенести визит на более благоприятное время, к Соборному решению всех разногласий, всей полнотой мирового православия?», — призвали известные украинцы — верующие Украинской Православной Церкви.

В тему: Итоги Священного Синода УПЦ: открытие новых монастырей, канонизация святых и кадровые решения.

 
 
Тэги: Патриарх Варфоломей, новости православия, УПЦ

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