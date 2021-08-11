Полицию Киева возглавил бывший начальник полтавских копов

Главное: Иван Выговский возглавил полицию Киева. Ранее он возглавлял полтавских копов.

Детали: Главой полиции Киева стал Иван Выговский. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, которого цитирует РБК-Украина.

Его уже представили коллективу киевской полиции.

Справка: Иван Выговский родился на Житомирской области 26 марта 1980 года. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016 занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

В феврале 2020 года он стал начальником Главного управления Нацполиции в Полтавской области.

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