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Новости > В ЕС готовят новый пакет санкций против России

В ЕС готовят новый пакет санкций против России

Агата Кловская
15.01.25 15:25
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В ЕС готовят новый пакет санкций против России

ЕС готовит новый, 16-й пакет санкций против России. В нем Европейская комиссия намерена предложить запрет на импорт российского первичного алюминия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Отмечается, что новый санкционный пакет страны-члены Европейского Союза надеются принять в феврале — к третьей годовщине полномасштабной войны РФ против Украины.

По данным источников агентства, во вторник, 14 января, Еврокомиссия провела неформальные встречи со странами ЕС, чтобы обсудить детали будущего пакета. Запрет будет вводиться поэтапно, отметил один из собеседников.

«В письме в конце прошлого года 10 стран ЕС предложили дальнейшие санкции в отношении торговли с Россией, включая производство таких металлов, как алюминий. Сейчас блок из 27 стран-членов запретил алюминиевые изделия, включая проволоку, трубы и фольгу. Они составляют менее 15% импорта ЕС этого металла, который используется в транспортной, упаковочной и строительной отраслях. Значительно легче стали, алюминий сейчас является лучшим металлом для изготовления широкого спектра деталей для электромобилей», — объясняется в материале.

Примечательно, что в 2024 году США и Великобритания запретили импорт произведенных в России металлов. Однако в ЕС тогда отказались от аналогичного шага, поскольку встретили сопротивление со стороны некоторых стран-членов блока.

После этой новости эталонный алюминий на LME достиг самого высокого уровня почти за месяц — $2 602 за тонну. Однако уже к 17:15 по Гринвичу он снизился на 0,1% — до $2 576,50 за тонну.

В течение последних двух лет импорт российского первичного алюминия в Европейский Союз снизился — с января по октябрь было импортировано около 6% от общего объема в 2,2 миллиона тонн, свидетельствуют данные информационного провайдера Trade Data Monitor. При этом в аналогичный период 2023 и 2022 годов доля российского алюминия составляла 11% и 19% соответственно.

«Компании ЕС и США могут спровоцировать гонку за альтернативные ближневосточные поставки, в частности из Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. По данным Международного института алюминия, в 2024 году регион произвел почти 9% мировых поставок», — добавляют авторы.

Напомним, санкции США обрушили акции нефтяных компаний РФ.

Тэги: Евросоюз, Россия, санкции

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