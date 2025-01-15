Пожилая британка впала в кому, порезавшись консервной банкой

Необычный инцидент произошел в Великобритании. О нем пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что 63-летняя Сью Уитли мыла консервную банку из-под крабового мяса и случайно порезалась, после чего заклеила порез пластырем.

Однако уже через две недели женщина почувствовала резкую боль в плече, а еще через некоторое время ее состояние сильно ухудшилось, после чего бедолагу срочно госпитализировали.

Потом она вспоминала: «Я испытывала сильную боль во всем теле, и на следующее утро кожа всей моей правой руки стала черной, цвета синяков, и через нее начала просачиваться бесцветная жидкость».

Медики выявили у нее тканей, в организм пациентки попала бактерия, пожирающая плоть.

В итоге пенсионерке пришлось перенести несколько операций, а во время одного из хирургических вмешательств она впала в кому на десять дней.

Резюмируется, что врачам удалось спасти жизнь женщине и ей удалось полностью восстановиться.

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