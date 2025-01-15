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Новости > В космосе обнаружили странные ударные волны

В космосе обнаружили странные ударные волны

Александр Панько
15.01.25 16:35
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В космосе обнаружили странные ударные волны

Международная группа астрономов поведала о кое-чем парадоксальном. В космосе были выявлены странные ударные волны, которые не зависят от столкновений.

Говорится, что такие волны, встречающиеся по всей Вселенной, являются мощными природными ускорителями частиц и играют ключевую роль в формировании космических лучей, то есть частиц с чрезвычайно высокой энергией, пересекающих огромные космические расстояния.

Ученые поведали, что главным фактором исследования стало решение проблемы так называемого впрыска электронов.

Указывается, что данный термин описывает процесс, в ходе которого частицы получают начальную энергию для дальнейшего ускорения и достигают экстремальных скоростей.

Добавляется, что до недавних пор было непонятно, как электроны это делают.

Однако исследование продемонстрировало, что в зоне предударного фронта Земли, где солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой планеты, электроны достигли рекордно высоких уровней энергии, превышающих 500 кэВ.

Сообщается, что, как правило, их энергия составляет около 1 кэВ.

Было установлено, что такая энергия достигается благодаря взаимодействию электронов с плазменными волнами и ударной волной нашей планеты.

Уверяется, что только сочетание различных процессов позволяет эффективно ускорять частицы. Такие механизмы могут быть универсальными и встречаться не только в Солнечной системе, но и в далеких астрофизических объектах, таких как остатки сверхновых, активные галактические ядра и молодые звездные системы.

Разъясняется, что наша околоземная плазменная среда является уникальной лабораторией для изучения процессов, которые происходят по всей Вселенной.

Резюмируется: «Нам удалось понять, как фундаментальные процессы, такие как взаимодействие волн и частиц, объединяются, чтобы ускорить электроны до релятивистских энергий. Эти механизмы универсальны и помогут лучше понять, как частицы достигают космических энергий на расстояниях в тысячи световых лет».

Ранее ученые рассказали о жизни в космосе кое-что парадоксальное.

Тэги: ученые, мир, космос, наука

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