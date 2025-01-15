В мантии Земли нашли кое-что аномальное

Эксперты из Высшей технической школы Цюриха в Швейцарии выявили в мантии Земли аномальные структуры, которые назвали затонувшими мирами. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они предположительно представляют собой фрагменты древней земной коры.

Говорится также, что при помощи сейсмографической визуализации нового типа ученые обнаружили многочисленные погруженные плиты по всей земной мантии.

Добавляется, что субдуцированные (погруженные) фрагменты земной коры находили в мантии и раньше, однако они всегда располагались в местах столкновений тектонических плит.

Но, как уточняется, новые объекты располагались там, где никогда не было никакой известной тектонической активности, например под западной частью Тихого океана.

Специалисты пока не знают, как эти структуры там оказались.

Информируется, что данное открытие было сделано с помощью нового метода под названием инверсия полной формы волны, который использует компьютерные модели для объединения показаний сейсмографов в единое четкое изображение.

Предполагается, что найденные аномалии представляют собой части древних плит, поскольку сейсмические волны проходят сквозь них с одинаковой скоростью.

Сообщается, что у недавно картированных пятен могут быть и другие объяснения. Например, речь может идти о фрагментах из похожего на кору материала, оставшегося там после формирования мантии четыре миллиарда лет назад, или же эти структуры сформированы из более плотного вещества, сформировавшегося в мантии за последние несколько сотен миллионов лет.

Ранее внутри Земли обнаружили второе ядро.