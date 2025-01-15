Олени могут заразить людей зомби-вирусом

Эпидемиолог Майкл Остерхолм из университета Миннесоты в США бьет тревогу. По его словам, неизлечимая хроническая изнуряющая болезнь CWD (сhronic wasting disease), известная как болезнь зомби-оленей или же просто зомби-вирус, способна передаться людям от оленей.
Сообщается, что уже есть данные о том, что эту заразу от оленей могли подхватить дикие кабаны, в связи с чем существует опасность, что заболеть могут родственные им домашние свиньи.
Подчеркивается, что клетки свиней похожи на человеческие, повышается риск передачи болезни человеку.
Сказано также, что в США охотники ежегодно отстреливают шесть миллионов оленей, в то время как в стране потребляют около полутора миллиардов свиней.
На сегодняшний день случаи инфицирования оленей CWD выявлены как минимум в 33 штатах, но их точное число неизвестно.
Впрочем, пока не установлено ни одного факта заражения человека этой болезнью.
Резюмируется, что у заболевших CWD оленей поражается мозг, они резко теряют вес, появляются нарушения координации и слюнотечение, возникает полная безучастность к окружающему.
Ранее мы писали, что зомби-вирус CWD распространяется в США.