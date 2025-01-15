Стало известно, как в прошлом году изменились цены на алкоголь и сигареты

В прошлом году цены на алкоголь и сигареты в Украине менялись. Итоги подвела Государственная служба статистики.

Сообщается, что в 2024- году водка в нашей стране подешевела на 1,6% до 116,5 гривен за бутылку 0,5 литра.

При этом вина столовые украинских марок выросли в цене на 4,4% до 113,9 гривен за бутылку 0,7 литра, а пиво подорожало на 7% до 34 гривен за бутылку 0,5 литра.

В то же время, как добавляется, сигареты премиум-класса выросли в цене на 23,4% до 118,7 гривен за пачку.

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