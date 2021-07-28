433 украинских и 22 зарубежных журналиста освещали Крестный ход УПЦ

Главное: Молебен на Владимирской горке у памятника князю Владимиру и большой Крестный ход Украинской Православной Церкви освещали почти полтысячи журналистов из Украины, Греции, Сербии, Чехии и других стран.

Детали: Как сообщает Ц Как сообщает Ц ентр информации УПЦ , на торжества Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Киевской Руси 27 и 28 июля аккредитовались 455 представителей средств массовой информации.

«На торжества Украинской Православной Церкви всегда хотят попасть много журналистов. Важные церковные события и праздничные богослужения освещают многие украинские СМИ. Крестный ход в честь Дня Крещения Руси — масштабное событие.

В этом году 455 представителей СМИ освещали молебен и молитвенное шествие верующих УПЦ по центральным улицам столицы.

Особый интерес к торжествам УПЦ проявили представители иностранных средств массовой информации. 12 иностранных СМИ освещали события 27-28 июля», — сообщили в Центре информации УПЦ

Торжества в честь Дня Крещения Руси освещали практически все центральные украинские телеканалы, информагентства, электронные и печатные СМИ, радио и церковные СМИ. Интерес к событию также проявили общественные организации, прислав своих представителей.

На большой Крестный ход УПЦ и День Крещения Руси приехали 22 журналиста из 12 иностранных СМИ.

Событие освещали авторитетные международные СМИ, среди которых Agence France Presse, Deutsche Welle, BBC World Service и другие.

Как сообщалось, в Киеве вчера состоялся молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви, в котором приняли участие более 350 тысяч верующих.