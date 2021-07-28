Неизвестные подожгли леса на Хортице

Главное: В запорожском заповеднике Хортица произошел пожар. Руководство подозревает, что имел место поджог.

Детали: Днем 27 июля в полицию поступило сообщение о том, что на территории Национального заповедника Хортица в Запорожье произошел пожар. Как заявил директор заповедника Максим Остапенко в комментарии «Громадському радио», скорее всего, пожар возник из-за поджога.

«Было несколько мест возгорания, поэтому, вероятнее всего, речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил в общем около 4 га площади», — объяснил он, добавив, что существовала серьезная опасность из-за сильного огня и ветра.

«И также потому, что из-за нескольких центров огня было сложно ориентироваться», — заключил директор.

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