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Новости > Митрополит УПЦ объяснил, чем опасен грех осуждения

Митрополит УПЦ объяснил, чем опасен грех осуждения

Александра Кудрявцева
20.07.21 17:05
331
Митрополит УПЦ объяснил, чем опасен грех осуждения

Главное: Осуждение — самая страшная и трудно уничтожимая болезнь в душе большинства христиан.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Никогда нельзя отождествлять образ Божий, которым по своей сути является каждый человек, с теми грехами, которые в нем живут. Это не одно и то же. Есть человеческий организм, а есть болезнь, которая живет в этом организме. Мы же не станем ненавидеть других за то, что они болеют. То же самое касается и человеческой души...Не нужно пытаться вытаскивать отвратительный сучок в глазу брата своего, пока в твоем собственном глазу торчит „изящное“ бревно, любуясь которым ты не желаешь к нему даже притронуться», — объяснил митрополит Лука.

Владыка напомнил, что для того, чтобы избежать осуждения, необходимо сохранять любовь. И быть внимательным прежде всего к своей душе.

«Любовь к Богу и ближнему — единственная заповедь, которая включает в себя все остальные. Когда в сердце христианина есть любовь, он никогда не будет осуждать, злиться, ненавидеть, т.е. разрушать свою и чужую жизнь, оправдывая это благими намерениями. В Православии цель не оправдывает средства. Из гнилых бревен невозможно построить храм Духа Святого в своей душе. Если хочешь кого-то вылечить — начни с себя. Мы ничем не лучше других людей. Более того, если бы мы были внимательны к себе, то поняли, что грешнее всех остальных. Ближе нас самих к себе нет никого, кроме Бога. Поэтому у нас есть возможность видеть собственные грехи намного лучше, чем грехи тех людей, которые живут рядом с нами», — подчеркнул архиерей.

Митрополит Лука рассказал, что делать, когда осуждают.

«Если же тебя обличают и осуждают другие люди, то говори: „Слава Богу“, ведь таким образом Сам Господь указывает тебе на твои недостатки и открывает тебе твои грехи. Особенно радоваться и веселиться Бог нас призывает тогда, когда на нас лгут и клевещут „имени Его ради“, потому что „мзда наша многа на Небесах“. Очень важно при этом молиться за тех, кто это делает. Потому что в этом мы будем похожи на Самого Бога, который посылает Свою любовь не только на добрых, но и на злых. Если мы будем стараться так жить, то и нас Господь не только не осудит, но и примет в Свои вечные обители», — подытожил владыка Лука.

В тему: На Волыни проходит православный молодежный фестиваль УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

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