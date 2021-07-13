Сегодня «слуги» могут обсудить отставку Авакова

Главное: Сегодня вечером «слуги» могут собраться на закрытое заседание фракции. На нем, в том числе, могут обсудить отставку главы МВД Арсена Авакова.

Детали: Сегодня, 13 июля, вечером может состояться закрытое заседание фракции «Слуга народа», посвященное обсуждению кадровых вопросов. Об этом сообщили собеседники «РБК-Украина» в парламенте.

«Методом исключения депутаты приходят к мысли, что кадровым вопросом, требующим закрытого заседания фракции, может быть отставка главы МВД Авакова», — сказал собеседник.

На вопросы издания о том, может ли идти речь именно об отставке Авакова, собеседники среди высших чиновников государства дали уклончивые ответы, не подтвердив, но и не опровергнув такую возможность.

«Разговоры ходят разные», — сказал один из них.

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