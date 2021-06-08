Главные новости за 8 июня 2021 года

— В начале недели коронавирус в Украине набирает обороты. Выявили еще 1602 случая заразы. Среди заболевших — 95 детей и 94 медицинских работника. Госпитализация понадобилась для 483 людей, а выздоровели 6751 больной.

— Сегодня в Украину доставили очередную партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Она насчитывает 117 тысяч доз препарата.

— Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина готова к введению сертификатов коронавируса. Введены они будут спустя две недели после того, как их введет Европа.

— В Тернополе в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее соседка, вероятно, душит своих малолетних детей. Благо, ребятишек спасли.

— Первый поединок сборной Украины на Евро-2020 против Голландии пройдет без украинских болельщиков. Связано это с жесткими ограничениями Нидерландов в отношении третьих стран.

— Тенденцию к «скрытому» течению коронавирусной инфекции ученые связывают с генетикой. Речь идет о гене, отвечающем за восприятие вируса.

— В Китае собираются вакцинировать от COVID-19 детей до трех лет. Будут использовать препарат Sinovac.