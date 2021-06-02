В УЕФА снова заговорили об исключении «Реала», «Барсы» и «Ювентуса» ил Лиги чемпионов

Главное: В УЕФА в очередной раз пригрозили испанским «Реалу» и «Барселоне», а также итальянскому «Ювентусу» серьезными санкциями. Вплоть до исключения из еврокубков.

Детали: Генеральный секретарь УЕФА Теодорос Теодоридис высказался о возможном исключении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов.

Функционер отметил, что расследование в отношении клубов-основателей Суперлиги никак не связано с желанием УЕФА отомстить им за создание скандального проекта. По словам Теодоридиса, решение об исключении клубов из ЛЧ могут принять только судебные органы.

«Если эти клубы не соблюдают правила, их могут исключить. Это зависит от них. Следует отметить, что все остальные команды согласились с установленными правилами. Могу заверить, что это не будет личным решением президента УЕФА или исполкома УЕФА, поскольку мы не можем влиять на суд. Эти три клуба считаются одними из лучших в мире, почему мы должны думать, что они не будут конкурировать? Однако, разумеется, для УЕФА все клубы одинаковы. Если кто-то нарушил правила, он должен столкнуться с последствиями, которые определят независимые органы», — цитирует функционера Marca.

В тему: В ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Ман Юнайтед», «Тоттэнхэм», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

В УЕФА осудили такие действия, заявив, что участники данного турнира могут быть исключены из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.

Уже 20 апреля, вечером, все английские клубы, которые входили в Европейскую Суперлигу, объявили о выходе из проекта. Этому же последовали и итальянцы, в результате чего проект заморозили.