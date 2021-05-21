РПЦ высказала официальную позицию в отношении вакцинации

Главное: Выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека.

Детали: Об этом в документе по итогам круглого стола «Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения» указали члены Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, эксперты в сфере медицины и биологии, представители православной общественности, сообщает patriarchia.ru.

«Ошибочным является представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением. Выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека (в отношении ребенка — его родителей или законных представителей), принимаемым на основе личных убеждений, знаний, жизненного опыта, а также с учетом информации, полученной от медицинских работников, научного сообщества и разработчиков вакцин.

Русская Православная Церковь последовательно придерживается принципов защиты свободы выбора человека в использовании или неиспользовании новых и быстро развивающихся технологий, в том числе в сфере медицины», — отмечается в документе.

Участники круглого стола подчеркнули, что считают необходимым обеспечение свободы выбора людей в отношении вакцинации от COVID-19 и исключение каких-либо форм открытой или скрытой сегрегации людей, отказавшихся вакцинации по какой-либо причине.

Также в Церкви отметили, что необходимо полноценное и доступное информирование людей, принимающих решение о вакцинации, о степени ее необходимости и возможных последствиях.

При этом участники круглого стола считают «недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с „принятием печати антихриста“, равно как и конспирологических утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества».

Эксперты обратили внимание, что в церковном сообществе вызывает смущение то, что при создании отдельных вакцин, в том числе некоторых из вакцин от COVID-19, были использованы клеточные культуры, выращенные из эмбриональных человеческих клеток, полученных вследствие аборта.

Участники круглого напомнили положения Основы социальной концепции РПЦ, где говорится, что недопустимо «изъятие и использование тканей и органов человеческих зародышей, абортированных на разных стадиях развития, для попыток лечения различных заболеваний».

При этом, по информации разработчиков вакцин, в них не содержатся клетки эмбрионального происхождения, а упомянутые выше клеточные культуры уже много лет используются для создания вакцин.

«По замечанию представителей ученого мира — участников круглого стола — при тестировании на стадии разработки иных вакцин и множества других медицинских препаратов также используются подобные эмбриональные человеческие клеточные культуры», — говорится в документе.

Участники круглого стола призвали фармацевтические компании изыскивать возможность применения технологий, исключающих использование упомянутых клеточных культур, и при возможности выбора между подобной вакциной и вакциной, разработанной без использования эмбриональных человеческих клеточных культур, применять последние, как этически более приемлемые.

«С учетом изложенного, участники круглого стола считают, что в настоящее время, в случае отсутствия доступной альтернативы, имея в виду угрозу для здоровья и жизни людей от коронавирусной инфекции COVID-19, православный человек, использующий вакцину от этой болезни, созданную или тестированную с применением эмбриональной человеческой клеточной культуры, не сопричастен греху аборта, в результате которого была создана эта клеточная культура», — говорится в итоговом документе круглого стола.

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