Неизвестные захватили самолет в небе над Польшей

Главное: Самолет, находящийся в небе между Польшей и Чехией подал сигнал о захвате. Подробности пока неизвестны.

Детали: Пассажирский лайнер Boeing 737-86X из Польши подал сигнал о захвате самолета. Как сообщается на странице OpenSky Network в Twitter, пилот отправил диспетчеру специальный код 7500, который означает «самолет захвачен».

Судя по интерактивной карте на сайте портала, самолет пролетает над территорией Польши, неподалеку от границы с Чехией.

Другие детали происшествия не приводятся.

Как сообщает агентство FranceNews24 на своей странице в Twitter, это может быть частью учений. Однако в комментариях уточнили, что это морские учения.

В тему: В конце марта 2016 года мужчина угнал пассажирский авиалайнер Airbus A320 авиакомпании EgyptAir и захватил нескольких заложников.

Угонщик приземлившегося в Ларнаке авиалайнера попросил встретиться с бывшей женой, которая проживает на Кипре.

В июне 2016 года пьяный 56-летний россиянин угнал самолет, чтобы купить водку, и разбился. Инцидент произошел под Пензой.