Митрополит Антоний рассказал, как «константинопольская модель» привела к расколу между Поместными Церквями

Главное: «Константинопольская модель», согласно которой Фанар настаивает на своем особом статусе первенства чести и первенства власти, стала причиной кризиса и раскола в Мировом Православии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в своем докладе на конференции «Студенческая наука в духовной школе».

«Сегодня Константинопольский патриарх настаивает на своем особом статусе в Вселенской Церкви, который предусматривает наличие у него не только первенства чести, но и первенства власти. Константинопольский патриарх Варфоломей неоднократно заявлял, что ему принадлежит исключительное право выдавать Томос о создании новых автокефальных и автономных Церквей, он имеет эксклюзивное право принимать апелляции от клириков всех Поместных Православных Церквей и что ему принадлежит каноническая власть над всей православной диаспорой», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что «такое понимание церковного первенства вызвало неприятие на Христианском Востоке уже в эпоху Древней Церкви», а «раскол 1054 года в значительной мере стал результатом именно властных амбиций Римских епископов».

Управделами УПЦ объяснил, что после начала диалога с католической церковью, свое учение о первенстве было разработано представителями Константинопольского патриархата, но оно «оказалось абсолютно неприемлемым для Русской Православной Церкви».

Митрополит Антоний напомнил, что согласно Равеннскому документу 2007 года, который не подписала РПЦ, «признается существование первенства в Церкви на вселенском (универсальном) уровне», а «на Востоке Константинопольский патриарх занимал место аналогичное Римскому епископу на Западе».

«Делегация Русской Православной Церкви выступила с принципиальным отрицанием такой формулировки, отмечая, что на Востоке общение с Константинопольским престолом никогда не считалось обязательным условием соборности (как это было на Западе по отношению к Римскому престолу, – Ред.). Соответственно, Константинопольский патриарх никогда не играл в Православной Церкви роли, подобной роли Римского епископа на Западе», – отметил владыка.

Владыка подчеркнул, с точки зрения Русской Православной Церкви первенство чести во Вселенской Церкви «определяется консенсусом Поместных Православных Церквей».

«Поместные Православные Церкви признают за Константинопольским патриархом право выступать с инициативами общеправославного характера, а также обращаться к внешнему миру от имени всей православной полноты… При таком подходе семья Поместных Православных Церквей выступает как объединение независимых Церквей, исповедующих единую веру и находящихся в евхаристическом общении», что указывает, по аналогии, на конфедерацию. Однако патриарх Варфоломей считает, что объединение равноправных Церквей - это протестантская идея и только «Константинопольский предстоятель является гарантом и олицетворением единства Мирового Православия» и «хранителем истинной веры и гарантом аутентичного свидетельства Церкви перед современным миром…«Константинопольская модель» предполагает обязательное наличие в Вселенской Церкви первого иерарха с особыми властными полномочиями. Однако, наша Церковь принципиально отвергает наличие в Церкви подобного «Восточного папы», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что «украинский кризис» четко показал, что применение на практике «Константинопольской модели» влечет за собой тяжелые конфликты между Поместными Церквами, а преодолеть его возможно исключительно благодаря диалогу Поместных Церквей, но «этот консенсус должен стать не плодом уступок в области вероучения, а результатом глубокого и ответственного изучения святоотеческого наследия».

«На нас возложена огромная ответственность. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить церковное единство. Кроме того, мы должны четко сформулировать учение Православной Церкви по дискуссионным вопросам. Будем верить, что нам удастся выполнить эту непростую задачу», - заключил митрополит Антоний.

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