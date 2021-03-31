Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Антоний рассказал, как «константинопольская модель» привела к расколу между Поместными Церквями

Митрополит Антоний рассказал, как «константинопольская модель» привела к расколу между Поместными Церквями

Александра Кудрявцева
31.03.21 15:10
743
Митрополит Антоний рассказал, как «константинопольская модель» привела к расколу между Поместными Церквями

Главное: «Константинопольская модель», согласно которой Фанар настаивает на своем особом статусе первенства чести и первенства власти, стала причиной кризиса и раскола в Мировом Православии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в своем докладе на конференции «Студенческая наука в духовной школе».

«Сегодня Константинопольский патриарх настаивает на своем особом статусе в Вселенской Церкви, который предусматривает наличие у него не только первенства чести, но и первенства власти. Константинопольский патриарх Варфоломей неоднократно заявлял, что ему принадлежит исключительное право выдавать Томос о создании новых автокефальных и автономных Церквей, он имеет эксклюзивное право принимать апелляции от клириков всех Поместных Православных Церквей и что ему принадлежит каноническая власть над всей православной диаспорой», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что «такое понимание церковного первенства вызвало неприятие на Христианском Востоке уже в эпоху Древней Церкви», а «раскол 1054 года в значительной мере стал результатом именно властных амбиций Римских епископов».

Управделами УПЦ объяснил, что после начала диалога с католической церковью, свое учение о первенстве было разработано представителями Константинопольского патриархата, но оно «оказалось абсолютно неприемлемым для Русской Православной Церкви».

Митрополит Антоний напомнил, что согласно Равеннскому документу 2007 года, который не подписала РПЦ, «признается существование первенства в Церкви на вселенском (универсальном) уровне», а «на Востоке Константинопольский патриарх занимал место аналогичное Римскому епископу на Западе».

«Делегация Русской Православной Церкви выступила с принципиальным отрицанием такой формулировки, отмечая, что на Востоке общение с Константинопольским престолом никогда не считалось обязательным условием соборности (как это было на Западе по отношению к Римскому престолу, – Ред.). Соответственно, Константинопольский патриарх никогда не играл в Православной Церкви роли, подобной роли Римского епископа на Западе», – отметил владыка.

Владыка подчеркнул, с точки зрения Русской Православной Церкви первенство чести во Вселенской Церкви «определяется консенсусом Поместных Православных Церквей».

«Поместные Православные Церкви признают за Константинопольским патриархом право выступать с инициативами общеправославного характера, а также обращаться к внешнему миру от имени всей православной полноты… При таком подходе семья Поместных Православных Церквей выступает как объединение независимых Церквей, исповедующих единую веру и находящихся в евхаристическом общении», что указывает, по аналогии, на конфедерацию. Однако патриарх Варфоломей считает, что объединение равноправных Церквей - это протестантская идея и только «Константинопольский предстоятель является гарантом и олицетворением единства Мирового Православия» и «хранителем истинной веры и гарантом аутентичного свидетельства Церкви перед современным миром…«Константинопольская модель» предполагает обязательное наличие в Вселенской Церкви первого иерарха с особыми властными полномочиями. Однако, наша Церковь принципиально отвергает наличие в Церкви подобного «Восточного папы», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что «украинский кризис» четко показал, что применение на практике «Константинопольской модели» влечет за собой тяжелые конфликты между Поместными Церквами, а преодолеть его возможно исключительно благодаря диалогу Поместных Церквей, но «этот консенсус должен стать не плодом уступок в области вероучения, а результатом глубокого и ответственного изучения святоотеческого наследия».

«На нас возложена огромная ответственность. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить церковное единство. Кроме того, мы должны четко сформулировать учение Православной Церкви по дискуссионным вопросам. Будем верить, что нам удастся выполнить эту непростую задачу», - заключил митрополит Антоний.

В тему: В Киево-Печерской лавре ученые и богословы искали пути преодоления церковного кризиса в Мировом Православии.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

31.03.21 09:20

Священный монстр с Институтской

Автор: Всеволод Непогодин

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
29.03.21 11:00

Украинская земля: содрать кожу, продать и изнасиловать

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Неперевершений Бамбізов
31.03.21 15:06

Неперевершений Бамбізов

Автор: «Информатор»

Выбор редакции
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.03.21 17:47

Митрополит Антоний объяснил, как выбрать для себя меру поста
31.03.21 17:19

Убийства, пытки, закрытие телеканалов: Госдеп США обнародовал отчет о соблюдении прав человека в Украине
31.03.21 17:16

В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали
31.03.21 16:22

Киев ужесточает локдаун: закрываются школы и садики, транспорт – по спецпропускам
31.03.21 16:15

Появилось видео, как мужчина с бензопилой пошел на штурм парламента Словении
31.03.21 15:36

В Минздраве дали неутешительный прогноз по распространению коронавируса в Украине
31.03.21 15:10

Митрополит Антоний рассказал, как «константинопольская модель» привела к расколу между Поместными Церквями
31.03.21 14:30

Pfizer проведет испытание «сухой» вакцины от коронавируса
31.03.21 13:49

Кличко анонсировал отключение отопления
31.03.21 13:26

В Киеве могут усилить карантин уже в эту пятницу
31.03.21 17:16

В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали
31.03.21 16:22

Киев ужесточает локдаун: закрываются школы и садики, транспорт – по спецпропускам
31.03.21 15:36

В Минздраве дали неутешительный прогноз по распространению коронавируса в Украине
31.03.21 13:26

В Киеве могут усилить карантин уже в эту пятницу
31.03.21 11:22

Украинцам пообещали миллион доз самой ожидаемой вакцины от коронавируса
31.03.21 10:22

В Минздраве рассказали, сколько украинцев планируют вакцинировать от коронавируса до конца года
31.03.21 09:51

В Украине установлен новый антирекорд смертности от COVID-19
31.03.21 09:32

Ученые рассказали, когда в Украине ждать третью волну коронавируса
30.03.21 18:57

Главные новости за 30 марта 2021 года
30.03.21 16:16

Львов ужесточает карантин. Как минимум до 12 апреля
26.03.21 09:51

В двух районах Киева введен карантин из-за бешенства
27.03.21 09:52

В Минздраве дали пугающий «коронавирусный» прогноз
30.03.21 09:20

Киев готовится к закрытию садиков, школ и остановке транспорта
28.03.21 10:11

В Минздраве признали, что обделались с вакцинацией по полной программе
28.03.21 08:57

Следующим премьером Великобритании может стать индус
28.03.21 12:28

Броницкая: Если бы запустили производство «Спутник V», как договорился Медведчук, то уже начали бы вакцинацию своей вакциной
27.03.21 18:17

Власть продолжает раскручивать маховик политических репрессий – Василий Нимченко
29.03.21 07:18

Британские ученые узнали о COVID-19 кое-что странное и любопытное
29.03.21 11:48

Красная COVID-зона в Украине пополнилась еще одной областью
28.03.21 15:50

Украинцев предупредили о подорожании важного продукта
Фото и Видео
В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали
В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали
В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали
В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали
Появилось видео, как мужчина с бензопилой пошел на штурм парламента Словении
Появилось видео, как мужчина с бензопилой пошел на штурм парламента Словении
Украинцам пообещали миллион доз самой ожидаемой вакцины от коронавируса
Украинцам пообещали миллион доз самой ожидаемой вакцины от коронавируса
Грете Тунберг установили бронзовый памятник
Грете Тунберг установили бронзовый памятник
Стала известна судьба одесской Юморины
Стала известна судьба одесской Юморины
В Минздраве рассказали, когда придется вводить полный локдаун в стране
В Минздраве рассказали, когда придется вводить полный локдаун в стране
В Украине готовы делать до 4 млн прививок от коронавируса в месяц. Но есть одно «но»
В Украине готовы делать до 4 млн прививок от коронавируса в месяц. Но есть одно «но»
Появилось видео, как француз проплыл подо льдом 120 метров на одном дыхании
Появилось видео, как француз проплыл подо льдом 120 метров на одном дыхании
Появилось странное и зловещее видео с участием Жириновского
Появилось странное и зловещее видео с участием Жириновского
Сын российского миллиардера круто опозорился в дебютной гонке Формулы-1
Сын российского миллиардера круто опозорился в дебютной гонке Формулы-1
fraza.com
Новости блогосферы
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.